LIVE Cobolli-Galarneau 6-4 5-7 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | il romano si complica la vita e ha un problema fisico ma piove!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Partita quindi interrotta, speriamo che sia tutto ok per il romano! PIOVE  SI TORNA NEGLI SPOGLIATOI? Si riprende. TIMEOUT MEDICO Cobolli. Si fa palpare il ginocchio fasciato è il destro. 5-7 DOPPIO FALLO, sono otto! Caporetto! Un set che sembrava girato sul 3-2 e servizio. 40-A Niente c’è ancora un doppio fallo e un altro snodo cruciale, terza palla set. SONO SETTE! 40-40 TIRA LA SECONDA E FA PUNTO COBOLLI! 30-40 Servizio vincente, dai Flavio! 15-40 Esce il dritto inside in vincente, ora c’è da fronteggiare due palle set. Attenzione, seconda. 15-30 Stecca di dritto l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Galarneau 6-4, 5-7, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano si complica la vita e ha un problema fisico, ma piove!

