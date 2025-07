LIVE Cobolli-Galarneau 6-4 5-7 6-4 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | che match lo vince il romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui l a DIRETTA LIVE del match di Flavio COBOLLI che accede al terzo turno a Toronto. Un saluto sportivo! 22:24 Due punti in più per Galarneau, che perde, ma esce a testa alta. Sara Cobolli a giungere in terzo turno, sperando che sia tutto ok per lui a livello fisico. AUGER ALIASSIME ANCORA?? 22:22 Il canadese aveva giocato appena 9 partite nel circuito maggiore e si era trovato ad un passo da una bella impresa. Un po’ lo ha aiutato, ma 4 ace finali la dicono lunga (DOPO 9 doppi falli) sul coraggio di cui disponga Cobolli!!! COBOLLI b. Un enorme Galarneau 6-4 5-7 6-4! VABBÈ! Ha chiuso con il GAME PERFETTO Cobolli! 40-30 ACE! C’è una palla match dopo 2h23!!!!! 30-30 Largo il dritto di Cobolli! 30-15 Nel primo set Cobolli era 5-4 40-0, un segno del destino la volée larga di poco?? 30-0 AAAACCCEEEE! Undici! 15-0 ACE!! 5-4 DOPPIO FALLO che vale il break, eravamo 30-0! Che colpo per Cobolli! Ora va chiusa! 30-40 Altro errore! Attenzione, palla break! 30-30 Sbaglia anche con il dritto il canadese! 30-15 Sbaglia la palla corta Galarneau!! 30-0 Prima e dritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Galarneau 6-4, 5-7, 6-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: che match, lo vince il romano!

In questa notizia si parla di: cobolli - diretta - galarneau - toronto

LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada 1-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: tennisti in campo per il match finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-ANDREESCU DALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 17.

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Ancora 30? all’orario di inizio. Il meteo dice che ci sarà leggera pioggia su tutta la prima parte di giornata.

LIVE Cobolli-Nardi 3-6, 4-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pesarese tirato a lucido al 2° turno, ‘complesso-Foro’ fatale al romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:37 C’è quindi Alex De Minaur per Luca Nardi al 2° turno, si giocherà sul campo Centrale: non vorremmo essere nell’australiano che si troverà un pesarese a braccio sciolto di fronte all’esordio.

#Cobolli, diretta Atp Toronto: la sfida di oggi con #Galarneau Vai su X

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 30-7 •TORONTO Ore 18:30 Sonego vs Bu Ore 18:30 Cobolli vs Galarneau Ore 20:00 Gigante vs Diallo MONTREAL 18:30 Bronzetti vs Tauson Ore 20:00 doppio Errani-Paolini Vs Fernande Vai su Facebook

Toronto, Cobolli vince all'esordio: rischia ma batte in tre set Galarneau; LIVE Cobolli-Galarneau 6-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il romano se la vede brutta ma chiude il primo set!; Atp Toronto, i risultati degli italiani: Sonego avanti. Riprendono Cobolli e Gigante.

Cobolli, diretta Atp Toronto: la sfida di oggi con Galarneau - Flavio Cobolli fa il suo esordio nel Master 1000 di Toronto, sfidando il canadese Alexis Galarneau al secondo turno. Secondo msn.com

Cobolli oggi a Toronto, in campo anche Sonego e Gigante al Masters 1000 canadese: orari, dove vederle in tv e streaming, programma degli italiani - Dopo le vittorie di Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, sarà il turno di Flavio Cobolli e Lorenzo ... Segnala msn.com