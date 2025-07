LIVE Cobolli-Galarneau 4-3 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | resta un break al romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Prima vincente, ace sporco. 0-15 Pallata paurosa del Romano!!! In cross di dritto! 5-3 La prima e il game per Cobolli! 40-30 Doppio fallo!! 40-15 Prima vincente! 30-15 Tira lo stesso la prima e fa punti direttamente. 15-15 Doppi fallo, un altro. 15-0 Lunga la risposta di dritto insidiosa di Galarneau. 4-3 Si assottiglia ancora il margine. 49-0 Altra prima altro punto Galarbeau. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Di poco lungo il recupero di Cobolli. 4-2 E stavolta il break arriva, si riapre il primo set. 40-A Largo pure il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Galarneau 4-3, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: resta un break al romano!

