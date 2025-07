L' Italia protesta per l' inserimento di Mattarella tra i russofobi | la Farnesina convocherà l' ambasciatore di Mosca

Sul sito del ministero degli Esteri russo è apparsa una lista di leader occidentali accusati di fomentare odio contro il Paese. Presenti anche Tajani e Crosetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Italia protesta per l'inserimento di Mattarella tra i «russofobi»: la Farnesina convocherà l'ambasciatore di Mosca

