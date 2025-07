L’Italia protesta per l’inserimento di Mattarella tra i russofobi Convocato l’ambasciatore di Mosca

Il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un elenco di dichiarazioni di leader e rappresentanti di Paesi occidentali che vengono etichettate come "discorsi d'odio contro la Russia". Tra le frasi riportate figura anche una affermazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unica voce italiana nella lista. La frase di Mattarella: parallelo tra Terzo Reich e guerra in Ucraina. La dichiarazione attribuita al Capo dello Stato italiano risale al 5 febbraio scorso, durante un discorso pronunciato all' Università di Marsiglia.

La Russia mette all'indice i russofobi: c'è anche Mattarella. Insorgono i partiti; Haters contro Mattarella ricoverato per l'impianto del pacemaker, la protesta social e le accuse al presidente; 8 marzo, più protesta che celebrazione. Mattarella: Donne creano società più equa.

Mattarella inserito nella lista dei russofobi, la Farnesina convoca l'ambasciatore - Il ministero degli Esteri di Mosca ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente della ... Secondo msn.com

Mosca stila una lista di «russofobi», c’è anche Mattarella. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo - La frase citata di Mattarella è quella pronunciata durante un discorso all’Università di Marsiglia il 5 febbraio scorso, in cui tracciava un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesc ... Lo riporta msn.com