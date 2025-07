L' Italia protesta con Mosca per Mattarella tra i russofobi | convocherà l' ambasciatore L' accusa del Cremlino | Linguaggio di odio?

Sul sito del ministero degli Esteri russo è apparsa una lista di leader occidentali accusati di fomentare odio contro il Paese. Presenti anche Tajani e Crosetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Italia protesta con Mosca per Mattarella tra i «russofobi»: convocherà l'ambasciatore L'accusa del Cremlino: «Linguaggio di odio»?

I veri neofascisti all’assalto degli ebrei: torna l’odio razziale in Italia - Da quando Giorgia Melon i ha assunto l’incarico di Presidente del Consiglio, le opposizioni – in difficoltà e prive di una chiara direzione – non perdono occasione per agitare lo spettro «del ritorno del fascismo».

Sergio Ramelli cinquant’anni dopo: una vita spezzata dall’odio e oggi restituita alla storia d’Italia. La Russa: “Un monito per tutti” - La Sala Koch di Palazzo Madama si è riempita di silenzio e memoria. Non una giornata ordinaria, ma un passaggio di testimone tra generazioni: nella voce dei politici, nei ricordi degli amici, e nel rigore di un libro che ha il coraggio di raccontare la vera storia: “ Uccidere un fascista – Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio “, scritto da Giuseppe Culicchia e presentato su iniziativa del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

Bonelli nella Piazza contro l'odio a Milano: In Italia non c'è spazio per la discriminazione - (Agenzia Vista) Milano, 17 maggio 2025 “È importante per ribadire che in Italia non ci può essere spazio per la discriminazione razziale, per l'odio e quindi per posizioni neofasciste e neonaziste.

Inutile girarci intorno: il pestaggio del signore francese con la kippah all'autogrill di Lainate ha una chiara matrice antisemita. Milioni di persone, in Italia e in Europa, contestano le azioni di Trump almeno quanto quelle di Netanyahu.

