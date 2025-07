L’Italia in fumo tra dolo e caldo | la morsa del fuoco su un Paese fragile

Ogni estate, lo stesso dramma: il fuoco divora il Paese, dalle campagne alle aree protette, dalle montagne alla macchia mediterranea, minacciando vite umane, distruggendo ecosistemi e mettendo in ginocchio interi territori. L’Italia brucia, sospesa tra il caldo torrido e l’ombra lunga dei roghi dolosi. Un copione che si ripete con spaventosa puntualitĂ , trasformando i mesi . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’Italia “in fumo” tra dolo e caldo: la morsa del fuoco su un Paese fragile

In questa notizia si parla di: italia - caldo - fuoco - paese

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - (Adnkronos) – Si intravedono i primi segni di rallentamento nell'ondata di caldo record che interessa l'Italia.

“Quando arriva il caldo”. Meteo Italia, cosa dicono le previsioni di Giuliacci - Pioggia ancora protagonista della settimana. Il colonnello Mario Giuliacci, in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, prevede altri 7-8 giorni di instabilità .

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni» - Si torna a non respirare, l'Italia soffoca e si parla di caldo estremo: è in arrivo la «più forte fiammata africana degli ultimi decenni»: bersaglio.

Caldo estremo e incendi,l'Italia brucia. La Sicilia si prepara a “48 ore di fuoco”.Domani e martedì si potrebbero raggiungere i 45gradi. La protezione civile ha diramato un avviso,dalla mezzanotte di oggi,per rischio incendi nelle province di Caltanissetta, Catani Vai su X

Caldo estremo e incendi, l'Italia brucia. La Sicilia si prepara a 48 ore di fuoco Vai su Facebook

Caldo estremo e incendi, l'Italia brucia. La Sicilia si prepara a “48 ore di fuoco”; Meteo, ondata di caldo record: le città da bollino rosso e arancione oggi; L'UE combatte gli incendi boschivi con l'intensificarsi del caldo estivo.

Incendi Sicilia, Confeuro: â€śÈ allarme, sistema Italia carente: più monitoraggio e prevenzione” - Quella degli incendi è una questione delicata e complessa, diventata ormai una vera e propria emergenza nazionale da affrontare con urgenza e det ... Secondo msn.com

Incendi Sicilia, Confeuro: â€śÈ allarme, sistema Italia carente” - “Un’estate letteralmente di fuoco per il nostro Paese. Segnala blogsicilia.it