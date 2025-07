L'Italia è il Paese più stressato d'Europa | soldi e salute sono le preoccupazioni maggiori

Gli europei sono sotto stress, soprattutto gli italiani: a pesare sono soprattutto problemi economici e di salute. Ma cresce l'attenzione al benessere emotivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - salute - italia - paese

Cibi ultra-processati, quali sono e perché danneggiano la salute - AGI - Il consumo di alimenti ultra-processati, come bevande zuccherate, patatine e biscotti confezionati, è associato a una serie di effetti negativi sulla salute.

I nuovi Huawei Watch 5 e Watch Fit 4 Pro sono gli smartwatch che stavi aspettando per un vero upgrade sul fronte salute e fitness - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

Problemi alla rete internet: non sono accessibili le cartelle cliniche dei pazienti del centro di salute mentale - A causa di un guasto alla rete Telecom Italia, la sede del Centro di salute mentale di Ravenna, situata in Piazza Magnolia 5, è scollegata dai sistemi informatici della Ausl Romagna.

Cala la sedentarietà in Italia, passando dal 35% del 2023 al 32,8% del 2024 e siglando il tasso più basso mai registrato nel nostro Paese. È quanto emerge dalla presentazione dei dati ISTAT 2024 "La pratica sportiva in Italia", avvenuta oggi al Palazzo delle T Vai su X

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia Federico Freni al convegno internazionale "La salute come investimento: un impegno europeo"... Vai su Facebook

L’Italia è il Paese più stressato d’Europa: soldi e salute sono le preoccupazioni maggiori; L'Italia come gli Usa, rigettati gli emendamenti a Regolamento sanitario dell'Oms; “NO TU NO. Che fine fa un Paese se la salute non è per tutti”: il libro per ripensare il SSN.

Salute e Ambiente. Al top Norvegia e Canada. Italia con punteggio sopra la media ma 17 Paesi europei fanno meglio di noi. Le pagelle Oms - Circa il 25% del carico globale di malattie è legato a minacce ambientali che sono in gran parte prevenibili. Lo riporta quotidianosanita.it

Salute pubblica in Italia: tra illusioni e realtà - Un'analisi della salute pubblica in Italia che svela dati scomodi e mette in discussione le narrative consolatorie. notizie.it scrive