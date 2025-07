L’Italia chiede all’Ue i prestiti per le spese militari il sì di Meloni | 14 miliardi in 5 anni ma non tocchiamo il Patto di Stabilità

L’Italia chiederà di accedere ai prestiti Safe messi a disposizione dall’Ue nell’ambito del programma ReArm Europe per aumentare le spese militari. È quanto avrebbe deciso il governo Meloni in un vertice nella tarda serata di martedì, secondo quanto riportano questa mattina diversi quotidiani. Per mesi l’esecutivo – per bocca in primis del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – era rimasto freddo sull’idea di aumentare l’indebitamento estero per l’aumento delle spese militari reso indifferibile dagli shock geopolitici. La stessa premier Giorgia Meloni nel firmare l’impegno all’aumento delle spese in difesa sino al 5% al vertice Nato dell’Aja aveva assicurato che «non un euro sarà tolto al welfare». 🔗 Leggi su Open.online

L'Italia chiede all'Ue i prestiti per le spese militari, il sì di Meloni: «14 miliardi in 5 anni, ma non tocchiamo il Patto di Stabilità

