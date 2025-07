L’Italia aderisce al fondo Safe | la svolta sui prestiti Ue per la difesa

A un passo dalla scadenza fissata per la mezzanotte di oggi, 30 luglio 2025, il governo italiano ha sciolto ogni riserva: l’Italia farĂ ricorso ai prestiti Safe messi a disposizione dall’Unione europea nell’ambito del piano “ReArm Europe” (poi ribattezzato “Readiness Europe”), per rafforzare la propria spesa militare. Si tratta di 14 miliardi di euro da impiegare nei prossimi cinque anni, da restituire con rate diluite nell’arco di 45 anni, come confermato da diverse fonti governative dopo il vertice a Palazzo Chigi che si è tenuto nella tarda serata di ieri. PerchĂ© ora la svolta sui prestiti Ue? Per mesi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni – e in particolare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – aveva manifestato reticenza ad aumentare l’indebitamento per finanziare una crescita delle spese militari resa urgente dalla situazione geopolitica internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Italia aderisce al fondo Safe: la svolta sui prestiti Ue per la difesa

In questa notizia si parla di: italia - safe - prestiti - aderisce

Difesa: oggi riunione Meloni-ministri, Italia aderisce a Fondo Safe - Roma, 29 lug. (LaPresse) – “Sul Safe non escludo che l’Italia possa farne utilizzo”. Giorgia Meloni lo aveva spiegato lo scorso 23 giugno in occasione delle comunicazioni prima del Consiglio europeo.

Riarmo Italia, Meloni aderisce al fondo Safe: prestito da 150 miliardi dall’Ue - Il Governo ha annunciato che l’Italia aderirà al fondo per la difesa Safe. Si tratta di uno strumento predisposto dall’Unione europea per permettere agli Stati di investire nell’equipaggiamento dei propri eserciti, con l’obiettivo principale di integrare le forze armate europee per renderle più resistenti in caso di un attacco esterno.

