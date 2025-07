L' Istituto nuovissima serie tratta da Stephen King è uscita in sordina ma è da recuperare al volo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se siete fan di Stephen King e di tutti gli adattamenti dei suoi romanzi, allora L'Istituto è una serie che non potete perdervi per nulla al mondo. È possibile che non ne abbiate notato l'uscita, visto che la sua première non è stata annunciata e ufficialmente trasmessa su nessuna delle principali piattaforme, ma è disponibile. A differenza di altre opere adattate per il piccolo e grande schermo che non hanno avuto l'accoglienza desiderata da parte della critica e del pubblico (vedi alla voce Le notti di Salem ), questa serie, almeno per ora, è una delle più apprezzate da entrambi i gruppi, un dettaglio che conferma come valga davvero la pena di darle un'occhiata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

