Lista nera di Mosca | Mattarella finisce nel mirino del Cremlino

Il Cremlino alza il tiro e punta dritto al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è finito nella lista nera dei “russofobi” pubblicata dal ministero degli Esteri di Mosca, insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Un’escalation diplomatica che segna un punto di non ritorno nei rapporti giĂ tesi tra Roma e il regime di Putin. Le “prove” dell’accusa: citazioni sui valori democratici. La provocazione non è casuale nĂ© simbolica: è politica, calcolata, diretta al cuore dello Stato italiano. Sul sito del dicastero russo, sotto la voce “Italia”, campeggiano ora tre citazioni che bastano a certificare lo status di “nemico”: le parole di Mattarella pronunciate al cimitero militare polacco di Montecassino per l’80° anniversario della battaglia, dove il capo dello Stato ha ricordato come “la tragedia del popolo ucraino ci inviti a rinnovare il nostro impegno nella difesa della pace, della libertĂ e dello stato di diritto dai regimi dittatoriali”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lista nera di Mosca: Mattarella finisce nel mirino del Cremlino

In questa notizia si parla di: lista - nera - mosca - mattarella

La lista nera dei 15.000 tifosi violenti argentini che non potranno entrare negli Stati Uniti - Il ministro della Sicurezza argentino Patricia Bullrich ha consegnato all’ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires un elenco di ben 15.

“Il principe Harry ha tagliato i ponti anche con David Beckham: lui e Victoria sono sulla lista nera di Meghan, ecco perché”: le rivelazioni dell’insider - Il principe Harry sta progressivamente tagliandosi alle spalle tutti i ponti con il suo Paese. Almeno quelli affettivi.

Cos’è la lista nera del pezzotto: multe fino a 5.000 euro per chi continua a usarlo - Negli ultimi giorni sono arrivate le prime multe agli utenti che usano il pezzotto per vedere partite in tv senza pagare gli abbonamenti.

L'accusa di russofobia è parte della propaganda russa, in modo sistematico da Putin in poi. Chi ricorre a quel concetto, consapevolmente o no, diffonde quella propaganda Mattarella nella “lista nera” del Cremlino. Mosca accusa il presidente di russofobia Vai su X

Alta tensione Italia-Russia. Il ministero degli Esteri di Mosca ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente della Repubblica Mattarella, presentate come esempi di 'hate speech' contro la Russia. La fr Vai su Facebook

Mosca inserisce Mattarella nella lista nera dei «russofobi»: con lui anche Tajani e Crosetto. L'ira di Meloni: «Ennesima operazione di propaganda»; Mattarella, Tajani e Crosetto nella lista nera dei russofobi: l'Italia convoca l'ambasciatore russo; Mattarella nella lista dei russofobi per il Cremlino. Meloni: “Propaganda”.

U Kremlin publica una lista nera russofoba: Sergio Mattarella hè trà i "nemici" di Mosca. - Mosca inserisce Mattarella, Tajani e Crosetto in un elenco dei “russofobi”: dura reazione della politica italiana e convocazione dell’ambasciatore russo da parte della Farnesina. Segnala notizie.it

Mosca pubblica la “lista nera” dei “russofobi”: ci sono anche Mattarella, Tajani e Crosetto. E’ tensione: cosa sta succedendo - E’ lì che sono stati inseriti, tra i tanti, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e i ministri degli esteri e della difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto. Riporta strettoweb.com