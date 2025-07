Liscio Patrimonio dell' Unesco la campagna sbarca anche su Rai Uno | delegazione romagnola a UnoMattina

Mercoledì, dalle 9 alle 11.30, la campagna per il Liscio Patrimonio dell’Unesco, lanciata da Giordano Sangiorgi del Mei e che vede primo firmatario Renzo Arbore, insieme ad artisti come Iva Zanicchi ed Enrico Ruggeri, solo per citarne due, approda in diretta su UnoMattina, lo storico programma di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it