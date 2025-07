L' Irpinia sarà strozzata dai dazi | l’arte di farsi del male da soli

Il dazio è quella tassa mascherata da formalità, quel 15% che ti si appoggia addosso come una zavorra inutile, senza che nessuno ti chieda come ti senti a portarla. Pensavi che il vino e l’olio fossero liberi di girare per il mondo? Magari! Sono invece prigionieri di un “accordo internazionale”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it