Liquidi in aereo le nuove regole Ue ci sono ma quasi nessuno le applica | solo 5 aeroporti hanno gli scanner di ultima generazione

Procede piĂą lentamente del previsto l’applicazione delle nuove regole europee sul trasporto dei liquidi nei bagagli a mano. Lo scorso 25 luglio, l’Unione europea ha detto addio – forse una volta per tutte – al limite di 100 millilitri per i contenitori di liquidi, introdotto per ragioni di sicurezza all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. La svolta annunciata da Bruxelles è stata accolta con sollievo dalle principali associazioni dei consumatori, che chiedevano da senso un aggiornamento delle regole europee. Le nuove disposizioni, però, riguardano ancora un numero piuttosto limitato di passeggeri, sia europei che italiani. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: liquidi - regole - aereo - sono

Cosa è vietato portare in aereo, le regole su liquidi e gli oggetti da mettere nel bagaglio a mano - Come specifica l'ENAC: no armi da fuoco né armi giocattolo e oggetti affilati. Sì con restrizioni ai liquidi.

Stop ai limiti sui liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambierà a partire da agosto, le nuove regole - Nuove regole per i liquidi nei bagagli a mano in aeroporto: l’Europa sta per dare il via libera al trasporto senza limitazioni.

Addio ai vecchi limiti sui liquidi nel trolley, via libera dell’Ue: da quando scattano le nuove regole e quali aeroporti in Italia sono già pronti - Già da oggi 25 luglio possono considerarsi archiviati i limiti sui liquidi nel bagaglio a mano per chi viaggia in aereo.

Nuove regole sui liquidi in aereo a Malpensa, ma solo al Terminal 1: discussioni e bottiglie abbandonate al Terminal 2 https://malpensanews.it/2025/07/nuove-regole-sui-liquidi-in-aereo-a-malpensa-ma-solo-al-terminal-1-discussioni-e-bottiglie-abbandonate- Vai su X

Trasporto aereo, Enac: “le nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano applicate in 5 aeroporti” Vai su Facebook

Liquidi in aereo, le nuove regole Ue ci sono ma quasi nessuno le applica: solo 5 aeroporti hanno gli scanner di ultima generazione; Aerei, le nuove regole sui liquidi nel bagaglio valgono solo in alcuni stati dell'Ue; Le nuove regole sui liquidi per chi prende l’aereo.

Liquidi in aereo, le nuove regole Ue ci sono ma quasi nessuno le applica: solo 5 aeroporti hanno gli scanner di ultima generazione - A Milano Malpensa il nuovo limite sul trasporto dei liquidi nei bagagli a mano di 2 litri vale solo per il Terminal 1. Come scrive msn.com

Liquidi in aereo, in quali aeroporti valgono le nuove regole - Sono due in meno di quanti inizialmente erano stati indicati gli aeroporti in cui varranno le nuove regole per i liquidi da portare in cabina nel bagaglio a mano ... Si legge su quifinanza.it