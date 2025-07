L’ipocrisia uccide come la fame Meloni sveglia | lo striscione per Gaza srotolato a Montecitorio da Bonelli e Fratoianni

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Avs, hanno esposto uno striscione da una finestra della facciata principale della Camera dei deputati. Sul manifesto si legge: “Gaza. L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni, sveglia”. “È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità – ha detto Fratoianni – ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, di fronte al genocidio, all’orrore, allo sterminio, alla deportazione, alla pulizia etnica, al cinismo insopportabile del criminale di guerra Netanyahu e di fronte all’inaccettabile silenzio della comunità internazionale, al doppio standard all’ipocrisia e alla complicità che ogni giorno diventa più pesante, siamo convinti che oggi tutto sia non solo legittimo, ma necessario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni, sveglia”: lo striscione per Gaza srotolato a Montecitorio da Bonelli e Fratoianni

Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi" - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini alle cittadini di questo Paese, a tutti coloro che trovano insopportabile quello che sta accadendo a Gaza.

Fratoianni: Chi non ne può più del genocidio a Gaza appenda bandiera Palestina alla finestra - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Chiediamo a tutti i cittadini che non ne possono più del genocidio in corso a Gaza di appendere un bandiera della Palestina alla finestra, un gesto semplice per dire che il popolo italiano non è indifferente", così Fratoianni di Avs in una dichiarazione a Montecitorio.

Fratoianni: Meloni non ha detto una sola parola di condanna su strage in corso a Gaza - (Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2025 “Giorgia Meloni ha ripetuto la solita storia che il nostro governo è impegnato sul piano umanitario, solidale, ma nemmeno una parola di condanna per il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, non una parola su cosa pensa il nostro Governo su quello che sta facendo il Governo israeliano in Palestina ormai da un anno e mezzo, non una parola sul fatto che Israele ha messo nero su biancola volontà di occupare stabilmente Gaza”.

