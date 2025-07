L' Inter ha i soldi per Lookman?

Nel corso della conferenza stampa di inizio ritiro dell’Inter il presidente Giuseppe Marotta è intervenuto in un modo abbastanza irrituale per una trattativa in corso, quella che porterebbe Ademola Lookman alla corte di Christian Chivu. «È sul taccuino dell'allenatore, mio e di Ausilio, non lo nascondo. Cerchiamo un giocatore che possa dare all'Inter imprevedibilità e Lookman è un profilo ma non l'unico . Se nei prossimi giorni non arriviamo a una conclusione ci sarà una scelta differente». Il massimo dirigente interista si è esposto per l’esterno d’attacco dell’Atalanta, per cui si prospetta un investimento da almeno 40 milioni di euro, anche se alcune voci giornalistiche riportano che la richiesta del club orobico si aggiri attorno ai 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'Inter ha i soldi per Lookman?

In questa notizia si parla di: inter - lookman - soldi - corso

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Esclusiva - L'#Inter è su Xavi Simons del RB Lipsia. Il club nerazzurro cerca un colpo pesante in attacco e non ha solo Ademola Lookman dell'#Atalanta nel mirino: c'è stato un contatto diretto, e sono tuttora in corso col ds Piero Ausilio, con il super agen Vai su X

? Dagli obiettivi stagionali alla scelta di #Chivu fino al calciomercato. Beppe Marotta ha presentato la nuova stagione dell’#Inter. Su #Lookman... #Marotta: «Questa è la settimana decisiva. Con l’allenatore abbiamo condiviso una ricerca di giocatori che a Vai su Facebook

L'Inter ha i soldi per Lookman?; Lookman, ha detto no: affare saltato definitivamente; Inter, nuovo incontro con l’Atalanta per Lookman: trattativa in corso.

Lookman, ha detto no: affare saltato definitivamente - L’Inter vuole ripartire da Lookman, ma il no imprevisto dell’ultima ora complica i piani e rallenta il mercato nerazzurro. Come scrive calcioblog.it

Inter-Lookman, si chiude solo per 50 milioni - Inter e Atalanta ieri si sono date appuntamento in via Rosellini per trattare, a margine del Consiglio di Lega, ... ilmessaggero.it scrive