Nel corso della conferenza stampa di inizio ritiro dell’Inter il presidente Giuseppe Marotta è intervenuto in un modo abbastanza irrituale per una trattativa in corso, quella che porterebbe Ademola Lookman alla corte di Christian Chivu. «È sul taccuino dell'allenatore, mio e di Ausilio, non lo nascondo. Cerchiamo un giocatore che possa dare all'Inter imprevedibilità e Lookman è un profilo ma non l'unico . Se nei prossimi giorni non arriviamo a una conclusione ci sarà una scelta differente». Il massimo dirigente interista si è esposto per l’esterno d’attacco dell’Atalanta, per cui si prospetta un investimento da almeno 40 milioni di euro, anche se alcune voci giornalistiche riportano che la richiesta del club orobico si aggiri attorno ai 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - L'Inter ha i soldi per Lookman?

