L’Inter batte il Napoli solo sui diritti tv | azzurri secondi 14 milioni di distacco Gazzetta

Questo pomeriggio sono stati resi noti dalla Gazzetta gli incassi dei club di serie A derivanti dai diritti tv che vedono il Napoli al secondo posto della graduatoria. Al primo c’è l’Inter con 14 milioni di euro in più rispetto i partenopei. A seguire quanto riportato. Diritti tv, Napoli secondo: al primo posto c’è l’Inter. “Inter staccata, poi Napoli, Juve e Milan appaiate. È una classifica ribaltata, rispetto al responso del campo, quella che emerge dalla ripartizione ufficiale dei diritti tv della Serie A 2024-25, come da documento interno della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta”. “La torta viene divisa così: 50% in parti uguali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter batte il Napoli solo sui diritti tv: azzurri secondi, 14 milioni di distacco (Gazzetta)

