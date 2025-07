L’integrazione di Meta AI in WhatsApp finisce nel mirino dell’AGCM

L'AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Meta per abuso di posizione dominante, nel mirino Meta AI in WhatsApp L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’integrazione di Meta AI in WhatsApp finisce nel mirino dell’AGCM

In questa notizia si parla di: meta - whatsapp - mirino - agcm

WhatsApp, con Meta AI sorgono nuovi dubbi per la privacy - WhatsApp, l’applicazione di messaggistica end-to-end criptata che conta circa 3 miliardi di utenti nel mondo, è da sempre sinonimo di privacy e sicurezza nelle comunicazioni.

WhatsApp Beta introdurrà un’opzione per distinguere meglio le chat con Meta AI - Prossimamente WhatsApp Beta potrebbe accogliere un nuovo filtro nella schermata delle conversazioni, AI-Handoff.

WhatsApp Beta introduce l’inoltro diretto dei messaggi a Meta AI - WhatsApp ha avviato il rilascio di una funzione di inoltro diretto di messaggi e contenuti multimediali a Meta AI.

Meta nel mirino dell’Antitrust L’AGCM ha avviato un’istruttoria contro Meta per presunto abuso di posizione dominante: nel mirino l’integrazione forzata di Meta AI su WhatsApp. Indagini in corso con il supporto della Guardia di Finanza https://mondomobileweb Vai su X

L’integrazione di Meta AI in WhatsApp finisce nel mirino dell’AGCM; AI su WhatsApp, Meta nel mirino dell’Antitrust; Cosa c’è che non va in WhatsApp, Antitrust mette Zuckerberg nel mirino: problema Meta AI.

Meta AI-WhatsApp nel mirino AGCM: abuso posizione dominante? - L'introduzione forzata del pulsante Meta AI in WhatsApp ha attirato l'attenzione dell'Autorità: avviata un'istruttoria sulla pratica. Lo riporta msn.com

AI su WhatsApp, Meta nel mirino dell’Antitrust - L’Antitrust avvia un’istruttoria su Meta per presunto abuso di posizione dominante nell’AI su WhatsApp: sanzioni e impatto sul mercato. Come scrive finanza.com