Chiamateli irrequieti, vivaci, vandali, maranza o maleducati, ma sta di fatto che i ragazzini che in estate si danno alla pazza gioia nelle ore notturne rischiano di rovinare le vacanze a tutti. Ecco perchĂ© il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo- eletto con una lista civica di destra ed esponente di FdI – ha deciso di correre ai riparti firmando un’ordinanza che istituisce un coprifuoco notturno per i minori di 14 anni non accompagnati da adulti, valido fino al 30 settembre. Praia a Mare, il “coprifuoco” per i minori sotto i 14 anni. La misura prevede che, tra le le oo.30 e le 7.00, i ragazzi sotto i 14 anni non possano sostare, circolare o incontrarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che siano coinvolti in attivitĂ comunali (sportive, culturali o educative) con la supervisione di adulti o operatori autorizzati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Linea dura della destra contro i ragazzini vandali: il sindaco di Praia a Mare vara il “coprifuoco” per gli under 14