Linea Cumana | in arrivo interventi urgenti per migliorare la mobilità dopo il sisma del 18 luglio

Dopo il sisma del 18 luglio, arrivano le prime risposte: interventi sulla galleria Monte Olibano, treni ogni 30 minuti, e progetti per estendere e ripristinare tratte strategiche.. Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il Vicesindaco con delega alla mobilitĂ , Filippo Monaco, hanno partecipato ieri a un incontro in videoconferenza con i vertici di EAV e Regione Campania, insieme ai Sindaci di Bacoli e Monte di Procida. Al centro della riunione, le criticitĂ emerse lungo la linea Cumana a seguito del sisma del 18 luglio scorso, che ha causato gravi disagi alla mobilitĂ dell’area flegrea. Dall’incontro sono emerse importanti misure per il territorio puteolano, finalizzate a garantire un rapido ritorno alla normalitĂ per i pendolari e i cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it