L’incubo di Raoul Bova | 40 messaggi in due giorni per non pubblicare le chat con Martina Ceretti

Quaranta messaggi in due giorni: così Raoul Bova è stato perseguitato per convincerlo a pagare ed evitare, così, la pubblicazione delle sue chat con Martina Ceretti, sua presunta amante. Lo rivela La Repubblica che ricostruisce la vicenda della tentata estorsione ai danni dell'attore. "È un reato quello che stai facendo. Io non cedo" risponde l'interprete al misterioso interlocutore anonimo, che utilizza un numero spagnolo. Il materiale, poi, come è noto finisce nella mani di Fabrizio Corona, che lo rende noto nel corso del suo programma web, Falsissimo. Al momento nessuno è indagato, ma la polizia postale ha sequestrato i cellulari di Federico Monzino, pr milanese amico di Martina Ceretti, della stessa modella e di Fabrizio Corona.

