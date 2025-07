L’impegno sull’import di energia è il vero problema dell' accordo con Trump

Una valutazione piĂą completa dell'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti potrĂ essere fatta solo quando saranno noti tutti i dettagli, molti dei quali ora sono ignoti. Ma giĂ nello schem.

In questa notizia si parla di: accordo - impegno - import - energia

L’impegno sull’import di energia è il vero problema dell'accordo con Trump; Parigi boccia l'intesa: L'UE sottomessa agli Usa. Rivolta all'Europarlamento: Un disastro - Cina: con gli Usa colloqui costruttivi, estesa la tregua sui dazi; Ue, 'import di fonti fossili Usa non compromette lotta su clima'.

Ue, 'import di fonti fossili Usa non compromette lotta su clima' - espresso nell'impegno ad acquistare energia per 750 miliardi di dollari in tre anni contenuto nell'accordo sui dazi - Scrive ansa.it

L’impegno dell’UE a importare energia dagli Stati Uniti per 250 miliardi di dollari è illusoria - L’accordo quadro raggiunto con l’Unione Europea riecheggia fortemente il fallito accordo commerciale di Donald Trump con la Cina durante il suo primo mandato come presidente degli Stati Uniti. Da informazione.it