Liguori ha svolto le visite mediche | sarà granata

Per Michael???????Liguori manca solo l'ufficialitĂ . Dopo un lungo periodo di stand by, l'attaccante esterno - seconda punta ha svolto stamattina le visite mediche al Check-Up. Il lituanoC'è una trattativa che può decollare anche con il Rimini. Dei romagnoli, che stanno per cambiare proprietĂ . 🔗 Leggi su Salernotoday.it