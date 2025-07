Cos’hanno in comune il lievito madre e il caffè? Molto, se le parti in causa sono ‘Accademia nazionale dei maestri del lievito madre e del panettone italiano’ e la torrefazione forlivese Estados Cafè. Proprio Estados, infatti, è appena entrata a far parte dei sostenitori dell’Accademia, unica torrefazione in Italia. "Questa collaborazione — spiega Daniele Versari, co-titolare di Estados — è frutto di una visione comune che lega le nostre due realtà: la cura per l’alta qualità del prodotto. Così come l’Accademia ha grande cura non solo del lievito madre, ma anche della sua lavorazione, così come nei nostri obiettivi a lungo termine c’è proprio la selezione accurata del prodotto, in modo da mantenere sempre standard elevati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lievito madre e caffè: un connubio di sapori