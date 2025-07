Libertas nuoto | trionfo dei novaresi ai campionati regionali estivi di Torino

Incetta di medaglie d'oro e di podi per la prima squadra della Libertas Nuoto Novara ai Campionati regionali estivi svoltisi nel mese di luglio al Palanuoto di Torino.¬†Tra le donne, quattro per ori per Emma Crepaldi che si √® laureata campionessa regionale nei 100 rana, 200 rana, 200 misti e 400. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: libertas - nuoto - campionati - regionali

Trionfo della Libertas Nuoto Novara al Meeting di nuoto "Trofeo Ottavio Borzino" - La Libertas Nuoto Novara trionfa nella vasca casalinga del Terdoppio nella 39esima edizione del Meeting nazionale di nuoto "Città di Novara - Trofeo Ottavio Borzino" organizzato dalla stessa società presieduta da Renzo Bellomi proprio per ricordare lo storico fondatore dell'Ente di promozione.

Libertas Nuoto Novara, Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo - Titolo nazionale ai Campionati italiani assoluti e di categoria di nuoto di fondo Open Water per Matteo Federico Ignat, portacolori della Libertas Nuoto Novara in gara dall'1 al 6 giugno, nelle acque libere di Piombino così come il compagno di squadra Pietro Colombo,.

Libertas Nuoto Novara, terzo posto per gli Esordienti B ai Campionati regionali di categoria - Terzo posto in Piemonte confermato nella classifica a squadre per la Libertas Nuoto Novara, a soli 7 punti dalla seconda piazza occupata dalla Sisport e dietro alla vincitrice Vo2 Nuoto Torino, al campionato regionale per la categoria Esordienti B disputatosi lo scorso week end a Torino.

SEI titoli REGIONALI per i nostri esordienti A Campionati regionali di #nuoto della categoria Esordienti A Torino Abbiamo concluso la stagione con il quinto posto a squadre Leggi l'articolo completo qui ? libertasnuotonovara.it Vai su Facebook

Libertas Nuoto, numerosi titoli e podi ai Campionati regionali Estivi; La Libertas Novara colleziona nuovi titoli; Libertas Nuoto Novara: sei titoli regionali per gli Esordienti A.

Campionati Regionali di atletica a Cesena: successi per Edera e ... - Ottimi risultati per Edera e Libertas Forlì ai campionati Regionali di atletica a Cesena, con titoli e podi prestigiosi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Nel rinnovato impianto del Campo Sportivo ‚ÄúFabretto‚ÄĚ di Gorizia si sono svolti i Campionati Regionali di Staffette organizzati dall‚Äô Atletica Gorizia Cassa Rurale FVG in collaborazione con il Comitato ... Si legge su fidal.it