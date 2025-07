Libero consorzio via libera alle istanze per la progressione verticale

La commissione dirigenziale del Libero consorzio di Agrigento, composta dal vice segretario generale Achille Contino, dalla dirigente delle risorse umane Maria Antonietta Testone e dal dirigente del settore Patrimonio Fabrizio Caruana, si √® riunita questa mattina per analizzare ricorsi ed istanze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

