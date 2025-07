Libera Benevento | Serve un tavolo urgente per la sicurezza Troppi silenzi su racket intimidazioni e criminalità

Arriva l'appello dal Coordinamento di Libera Benevento, che torna a sollevare con forza il tema della sicurezza e della prevenzione sul fronte della criminalitĂ . Di seguito il comunicato: "La sicurezza dei cittadini rappresenta un elemento essenziale per la pacifica convivenza di una comunitĂ . Per chi ne ha la responsabilitĂ amministrativa sono lecite le preoccupazioni e le dovute iniziative da mettere in campo. Ma la sicurezza è un tema ampio, senza veli ed ipocrisie. Anche una bomba carta dinanzi ad una attivitĂ commerciale rientra nella sicurezza di un quartiere, così come l'incendio della saracinesca di una pizzeria o il rinvenimento di una tanica di benzina dinanzi ad un esercizio commerciale, o proiettili inesplosi.

