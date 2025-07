L' hotel abbandonato diventa una discarica abusiva | multa shock

L’ex hotel di Fortezza? Una discarica, per giunta abusiva. A dirlo sono i carabinieri di Vipiteno, intervenuti recentemente in un sopralluogo nella struttura abbandonata e diventata spazio in cui abbandonare rifiuti di origine edile, probabilmente trasportati da qualche cantiere, ma anche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

I Carabinieri di Bressanone hanno posto sotto sequestro, a Fortezza, in Val d'Isarco, una discarica abusiva scoperta all’interno di un albergo dismesso. Durante un sopralluogo condotto con il personale dell’Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Bolzano, i Vai su Facebook

Ex hotel ridotto a discarica abusiva: sanzionata azienda proprietaria - FORTEZZA (BZ) – Nuova discarica abusiva scoperta all’interno di un ex hotel in stato di abbandono a Fortezza, al termine di un sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Vipiteno insieme al personale d ... Lo riporta nordest24.it

