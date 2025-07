È stato Erik Buccioli a trovare ieri mattina il corpo del padre Vittorio, scomparso da una settimana. È stato lui a non arrendersi, a cercare risposte, a improvvisarsi detective quando – dice – "avrebbero dovuto farlo altri". Il dolore è ancora vivo, ma la delusione per come si sono svolte le ricerche non può restare inascoltata. Erik, quando avete capito che qualcosa non andava? "La sera di lunedì 21 luglio mio padre è uscito da un ristorante di Marina Romea alle 22.30. Doveva rientrare a Casalborsetti, ma non è mai arrivato. Il mattino dopo, martedì 22, siamo andati subito dai carabinieri di Marina Romea per denunciare la scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L'hanno cercato nei luoghi sbagliati"