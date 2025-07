L' ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane | ricoverato in gravi condizioni

L'ex attaccante giallorosso, ora all'Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di dividere due cani che litigavano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: roma - carles - perez - morso

#CarlesPerez morso ai genitali da un cane: l'ex #Roma è ricoverato #ASRoma Vai su X

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni; Carles Perez ricoverato in ospedale: l'ex Roma è stato morso da un cane ai genitali; Paura per Carles Perez, ricoverato in ospedale: morso ai genitali da un cane in Grecia.

Cane lo morde ai genitali, in ospedale ex Roma Carles Perez - Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha giocato nella Roma, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Scrive ansa.it

Carles Perez morso da un cane ai genitali: l'ex Roma ricoverato d'urgenza in ospedale - L’esterno spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona e passato anche dalla Roma, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso ai ... Come scrive calciomercato.com