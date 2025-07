L’ex Kluivert | Amo la Roma ha un posto speciale nel mio cuore

Una Roma che in questo periodo di calciomercato è alla ricerca di un esterno d’attacco ( novità su Echeverri e Fabio Silva ), con caratteristiche molto simili a quel Justin Kluivert in forza ai giallorossi dal 2018 al 2020. Una meteora nella capitale (9 gol e 10 assist in 68 partite) forse ancora troppo giovane e acerba per incidere come sperato, ma l’amore per l’ambiente non è scemato: “ Amo Roma, ho un legame speciale con questa città, e non c’è dubbio che sia stata una delle esperienze più belle della mia carriera”. Parole pronunciate dallo stesso classe ’99 in una lunga intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo, dove ha analizzato le esperienze avute in tre dei campionati più competitivi che ci siano in Europa: “La Premier League è il miglior campionato per me, senza dubbio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

