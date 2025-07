Lewandowski non è incedibile potrebbe arrivare un’offerta ufficiale dall’Arabia Mundo Deportivo

Robert Lewandowski è a un anno dalla scadenza di contratto con il Barcellona e potrebbe arrivare per lui una proposta ufficiale da un club saudita. Se le cifre soddisfacessero il Barça e l’attaccante polacco, non sarebbe del tutto scontata una sua permanenza in blaugrana. Lewandowski non è incedibile, potrebbe arrivare un’offerta ufficiale dall’Arabia. Come riportato da Mundo Deportivo: Robert Lewandowski ha 36 anni ma, nonostante la sua età , mantiene ancora un grande appeal a livello internazionale. Secondo le nostre fonti, diversi club della Saudi Pro League sono molto interessati a lui e hanno già sondato l’ambiente per capire la sua predisposizione a cambiare aria questa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

