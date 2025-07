E mily Blunt (42 anni) si è presentata con capelli rosso fuoco sul set di ll diavolo veste Prada 2. È il nuovo look di Emily Charlton, l’assistente numero 1 di Miranda: un caschetto liscio ma voluminoso con riga in mezzo e in una tonalità di rosso rame vibrante e raffinata. Un chiaro richiamo alla chioma iconica del primo film ma aggiornata con un finish più naturale e sofisticato. “Il Diavolo veste Prada”: cosa aspettarsi nel sequel dal guardaroba delle protagoniste X La trasformazione di Emily Blunt in Il diavolo veste Prada 2. Anche se a New York è piena estate, i paparazzi non vanno in vacanza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'evoluzione chic, e potente, dell'attrice 42enne nel sequel dell'indimenticabile film