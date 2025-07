Levak e Misitano l’oro di Roma per l’Under 23 | chi sono i due nuovi talenti nerazzurri

L' Atalanta Under 23 prenderà parte al campionato di Serie C per la terza stagione consecutiva con l'obiettivo di confermarsi tra le migliori squadre della terza divisione italiana, come già ampiamente dimostrato dall'eccellente percorso playoff dell'ultima annata. In casa nerazzurra, tanto per cominciare, è cambiata la guida tecnica: da Francesco Modesto a Salvatore Bocchetti, ma non sono mutati di una virgola gli obiettivi. L'Atalanta Under 23 punta all'ennesimo campionato da protagonista, con la ferma intenzione di stazionare nelle zone nobili della classifica, nonostante il girone C sia verosimilmente il più complicato di tutta la C, senza perdere di vista il proprio principale focus: valorizzare i tanti giovani talenti presenti in rosa, magari proiettandoli verso la prima squadra.

Levak e Misitano, l’oro di Roma per l’Under 23: chi sono i due nuovi talenti nerazzurri; Roma Primavera, da Marin a Misitano: quanti addii in estate; Juve Primavera, che beffa nel recupero: in dieci tiene testa alla Roma.

DIRETTA/ Roma Sampdoria Primavera (risultato finale 3-0): chiudono ... - 0: Misitano, Levak e Coletta sanciscono il tris giallorosso nella 16^ giornata di campionato. Come scrive ilsussidiario.net

Misitano - Atalanta, manca solo la firma sul contratto di 4 anni - Manca davvero poco per far avverare quello che avevamo svelato ormai qualche mese fa: Giulio Misitano sta per diventare un giocatore dell' Atalanta. Si legge su gazzettaregionale.it