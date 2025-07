L' Europa finanzia i cyborg scarafaggi

“Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto.” Uno scarafaggio, come sappiamo, ma stavolta armato. Un attimo: cosa c’entra Kafka con le armi? Un cavolo, ovviamente: Kafka non progettava droni, non firmava contratti Nato e non costruiva esoscheletri (aveva altri problemi, all’epoca). Invece, mentre l’Europa importa armi americane (le quali comunque, c’è da dire, sono le piĂą avanzate) almeno si consola finanziando un esercito tutto suo, fatto di scarafaggi. Li ha progettati in Germania la startup SWARM Biotactics, cofinanziata anche da fondi dell’Unione Europea tramite il programma EIC Accelerator, trasformando innocui insetti tropicali (di solito del genere Blaberus) in cyborg biotattici, ovvero esseri viventi modificati con dispositivi elettromeccanici in grado di comunicare dati ambientali in tempo reale, agire su comando e navigare in autonomia o semi-autonomia in ambienti ostili, il tutto senza perdere le capacitĂ locomotorie originarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

