Letture per bambini al chiaro di luna nel parco di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro

Un raggio di luce lunare illumina le pagine di un libro: che avventure fantastiche racchiude? Le Storie al Chiaro di luna!, sono letture serali per i bambini dai 3 anni in su, tenute da lettrici volontarie della Biblioteca di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, SarĂ venerdì 8 agosto, alle 20.30. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Letture per bambini e bambine al Parco dei Frassini - Sabato 17 maggio ARC.A.DIA aspetta bambini e bambine al Parco dei Frassini (area giochi) per scoprire insieme storie e disegni divertenti di buffi scoiattoli un po' dispettosi, di una fantasiosa bambina che trasforma cittĂ in parchi e di un misterioso signore da un cappotto verde.

Letture per l'infanzia e laboratori per bambini alla biblioteca di Gatteo - La biblioteca comunale Giuseppe Ceccarelli di Gatteo aderisce all’iniziativa "Il Maggio dei Libri" con un doppio appuntamento dedicato ai bambini in compagnia di due grandi icone della letteratura per l’infanzia.

Alatri, festa della mamma, letture a bassa voce per famiglie e bambini - Sabato 10 maggio alle ore 10:30 nella Biblioteca Comunale "L. Ceci" ad Alatri un dolce appuntamento dedicato a famiglie e bambini dai 3 ai 6 anni, per festeggiare insieme la Festa della Mamma con storie piene di affetto, emozione e fantasia.

BRILLA L'ESTATE DEI BAMBINI NELLA BELLA STAGIONE DI VICOPISANO. TANTI APPUNTAMENTI GRATUITI E DIVERTENTI PER I PIU' PICCOLI, FRA TEATRO, LETTURE E CINEMA A Vicopisano l'estate è dei bambini, tra i numerosi eventi del programm

