Lettura per il 2 Agosto Un coro di voci ripercorre 45 anni

Il nuovo corso di Ert – con la guida di Natalia Di Iorio ed Elena Di Gioia – inizia dalla memoria della strage del 2 Agosto. E l’occasione sarĂ , venerdì alle 20.30 nel Chiostro dell’Arena del Sole, una lettura pubblica e collettiva che ripercorre i 45 anni trascorsi dal giorno dell’attentato fino alla recente sentenza della Corte di Cassazione, conclusione di uno dei capitoli piĂą oscuri e dolorosi della nostra vita democratica. 85 d’Agosto. Tempo di continuar a dire – il titolo è stato donato da Alessandro Bergonzoni – è una lettura corale realizzata da Ert in accordo con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime e affidata a cittadine e cittadini, attrici e attori, rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: lettura - agosto - ripercorre - anni

“I giovedì della lettura”, presentazione del libro "Flumeri 20 agosto 1873. La distruzione della Banda Manzo" - Giovedì 5 giugno, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

A quarant’anni di distanza, la Regione Toscana insieme con Fondazione Musei senesi e Associazione Musei Archeologici ripercorre con una serie di iniziative, tra le quali la mostra nel complesso di Santa Chiara a San Gimignano, il «Progetto Etruschi» che c Vai su Facebook

Lettura per il 2 Agosto. Un coro di voci ripercorre 45 anni; 85 d'Agosto | Lettura pubblica e collettiva per l'anniversario della Strage alla Stazione di Bologna; Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, le iniziative per non dimenticare.

«La Lettura» ripercorre 25 anni di noi- Corriere.it - Il nuovo numero de «la Lettura», il #683, sabato 28 dicembre in anteprima nell’App e domenica 29 in edicola, prova a fare un bilancio in formato extra large ... Si legge su corriere.it