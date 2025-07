Lettere raccomandate e bollette consegnate fuori dalle cassette? Dispiaciuti monitoreremo le zone segnalate

Bollette, lettere, raccomandate e giornali lasciati fuori dalle cassette postali dei destinatari in alcune vie di Parma? Dopo la protesta di alcuni residenti che in via Emilia est avevano reso pubblico il disservizio, sono arrivate in queste ore le rassicurazioni di Poste italiane, che attraverso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: lettere - raccomandate - bollette - fuori

L'Agenzia delle entrate ha inviato 250 mila lettere raccomandate: chi deve pagare e cosa succede - Occhio alla cassetta della posta (anche digitale). Sono partite le quasi 250mila lettere inviate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai contribuenti che hanno chiesto la riammissione alla Rottamazione quater entro lo scorso 30 aprile.

Con l'estate Poste Italiane presenta il servizio che consegna lettere e raccomandate anche nel luogo di villeggiatura - In vista delle tanto attese vacanze estive, Poste Italiane rilancia il servizio "Seguimi", una soluzione pensata per chi desidera ricevere regolarmente la propria corrispondenza anche quando si trova lontano dal proprio domicilio abituale.

“Lettere, raccomandate e bollette fuori dalle cassette in alcune vie di Parma”: scatta la protesta - Bollette, lettere, raccomandate e giornali sgualciti. Cosa hanno in comune tutte queste cose? Incredibile ma vero: vengono lasciati fuori dalla cassetta postale dei destinatari.

“Lettere, raccomandate e bollette fuori dalle cassette in alcune vie di Parma”: scatta la protesta; Poste Italiane non vuole più spedire lettere e gestire bollettini. Cosa succederà nel 2026?; Chiude la sede del corriere, le lettere vengono abbandonate per strada. Il caso a Lecco.