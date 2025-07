L' estate della Perla si infiamma a colpi di concerti Tra gli ospiti Neck Renga ma anche Guè Irama e Lazza

Con l’arrivo di agosto, Riccione inaugura due rassegne di grande richiamo che parlano linguaggi diversi, ma condividono la stessa energia: Riccione Summer Music, che porterà sul palco vista mare di piazzale Roma alcune delle voci più amate del pop italiano, e la prima edizione di Versus Festival. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Vibo Marina, perla della Costa degli Dei: al Lido Proserpina un’estate tra mare cristallino, relax e convenienza - Vibo Marina – Costa degli Dei: Un piccolo paradiso dove trovare quest’estate il mare del Lido Proserpina.

Estate da record per la Perla: oltre due milioni di richieste di preventivo. "Merito della campagna di promozione" - Oltre due milioni di richieste di preventivo (+18,6%) e 128mila prenotazioni dirette (+20,5%). Riccione si candida tra le protagoniste dell’estate italiana, con numeri che raccontano una stagione turistica con primi segnali positivi.

Estate 2025. Pizzo Calabro: Perla della Costa Tirrenica tra mare, storia e gusto - Pizzo Calabro, incantevole borgo affacciato sulla Costa degli Dei, rappresenta una delle mete estive più amate dai vacanzieri che scelgono la Calabria per le loro ferie.

L'estate della Perla si infiamma a colpi di concerti. Tra gli ospiti Neck, Renga, ma anche Guè, Irama e Lazza; Perla Vatiero e la la collega famosa del Grande Fratello stanno insieme? La foto fa sognare i fan.

Barcellona, due colpi a zero per l'estate | Calciomercato - Niente affari a gennaio, il Barcellona pensa già ai colpi per l`estate: in arrivo a parametro zero, riferisce il Daily Mirror, Georginio Wijnaldum ed Eric Garcia,. Lo riporta calciomercato.com