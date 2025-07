L’Estate a Cascia? Un grande show Spettacoli concerti e socialità

CASCIA - E’ ricco e guarda all’innovazione “ Estate a Cascia 2025 “, il programma di eventi promosso dal Comune. Concerti, spettacoli, sport, cultura, animazione per bambini e tanta voglia di comunità . Tempi e modi della manifestazione sono stati illustrati a palazzo Cesaroni, a Perugia, presenti il consigliere regionale Cristian Betti, il responsabile dell’Area Turismo Alessandro Marotta, il direttore artistico Luigi Altieri, l’assessore al Turismo, Marco Emili. "La Regione - garantisce Betti - è sempre pronta a supportare le attività locali a 360 gradi per promuovere il turismo in Umbria e accompagnare la crescita di tutte le realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it