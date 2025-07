In tutto il mondo, la libert√† di culto e l'inviolabilit√† dei luoghi cristiani sono calpestate con una brutalit√† che va ben oltre un singolo episodio. I cristiani sono la comunit√† religiosa pi√Ļ perseguitata: 380 milioni di persone secondo Open Doors, quasi cinquemila uccisi nel solo 2024, soprattutto in Africa, Medio Oriente e Asia. Una violenza che va a tutti gli effetti considerata una delle onde lunghe della storia contemporanea. Se si vuole evitare uno scontro di civilt√†, perci√≤, va posta con urgenza una questione di civilt√†. Non ricordarsene solo quando una notizia pu√≤ essere data in pasto all'opinione pubblica con clamore eccezionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'era delle foto istantanee dimentica i morti cristiani