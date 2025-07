Leoni Juventus è duello con l’Inter per i bianconeri! Il Parma lo valuta 35-40 milioni di euro ma Madama insiste su quella proposta Tutte le prese di posizione in causa

Leoni Juventus, i bianconeri sfidano l’Inter per il difensore centrale: Madama insiste su quella pista in particolare per convincere il Parma. Dopo aver archiviato (o quasi) la trattativa per Ademola Lookman, l’ Inter si prepara a concentrarsi su un altro obiettivo di grande prospettiva: Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e ora di proprietĂ del Parma, è considerato uno dei talenti piĂą promettenti del panorama calcistico italiano. Tuttavia, sul suo futuro si sta svolgendo una vera e propria battaglia tra Inter e il mercato Juventus. Leoni Juventus, l’Inter vuole cercare di limitare un affare da 35-40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, è duello con l’Inter per i bianconeri! Il Parma lo valuta 35-40 milioni di euro, ma Madama insiste su quella proposta. Tutte le prese di posizione in causa

In questa notizia si parla di: inter - juventus - bianconeri - parma

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

La #Juventus è ancora interessata a Giovanni #Leoni. L'#Inter sta spingendo per ingaggiarlo subito. Anche il #Milan è in lizza, ma la #Juve ha altri piani: i bianconeri offriranno al #Parma una cifra inferiore, ma il difensore centrale resterebbe al #Parma in pr Vai su Facebook

? #Juventus ancora interessata a Giovanni #Leoni. L'#Inter spinge per ingaggiarlo subito, in corsa anche il #Milan. I piani dei bianconeri sono diversi: cifra inferiore al #Parma, ma il classe '06 resterebbe in prestito in gialloblĂą fino a giugno del 2026. [@Nic Vai su X

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma; Leoni, la strana estate: tra permanenza al Parma e il sogno Inter, Juve o Milan; Biglietteria Juventus: Juve-Inter, vendite al via per Black&White e Stadium Member.

Inter Leoni, duello con la Juventus per il giovane talento del Parma: i nerazzurri non mollano la presa - I ducali chiedono 40 milioni, ma entrambe le big provano a trattare Archiviata (o quasi) la telenovela Lookman, l’Inter è p ... informazione.it scrive

Mercato, la Juventus tenta lo sgambetto: Inter beffata? - Inter, dopo Lookman l’obiettivo è Leoni: il Parma resiste, la Juve tenta la beffa. Come scrive spaziointer.it