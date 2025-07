Leone XIV | la società si sta ammalando per ‘bulimia’ da social

Il Papa mette in guardia dai danni provocati dal troppo tempo passato sui social “Viviamo in una società che si sta ammalando a causa di una “bulimia” delle connessioni dei social media: siamo iperconnessi, bombardati da immagini, talvolta anche false o distorte. Siamo travolti da molteplici messaggi che suscitano in noi una tempesta di emozioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

