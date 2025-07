Leonardo DiCaprio via libera al suo hotel di lusso a Tel Aviv | 14 piani con 365 camere in una delle zone più esclusive

Dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche, il progetto alberghiero in Israele a cui partecipa anche Leonardo DiCaprio ha finalmente ricevuto l’approvazione definitiva. Secondo quanto riporta The Jerusalem Post, l’attore premio Oscar possiede una quota del 10% del futuro hotel di lusso che sorgerĂ nella zona di Herzliya Marina, a nord di Tel Aviv. Il resto del progetto è nelle mani del gruppo immobiliare israeliano Hagag Group e dei fratelli Ahikam e Lior Cohen. Il progetto dell’hotel di lusso in partnership con DiCaprio. L’annuncio della partnership con DiCaprio risale al 2018. Solo nell’aprile del 2024 la proposta è stata formalmente accettata per la fase di deposito, e adesso – nel luglio 2025 – è arrivata l’approvazione finale da parte della Commissione distrettuale per la pianificazione e l’edilizia di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online

