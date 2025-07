Leonardo acquisisce Iveco Defence | operazione da 1,7 miliardi

Leonardo ha acquisito Iveco Defence, la divisione di Iveco Group specializzata nella produzione di veicoli militari, protetti e blindati, per la difesa e la protezione civile, con un’operazione da 1,7 miliardi di euro. A comunicarlo con una nota è stata la societĂ aerospaziale italiana. “ Leonardo ha sottoscritto l’accordo di acquisizione di Iveco Defence, una divisione di Iveco Group, per un controvalore di Euro 1,7 miliardi (enterprise value) che sarĂ finanziato con la cassa disponibile. Con questa operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terrestre e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Leonardo acquisisce Iveco Defence: operazione da 1,7 miliardi

