Leon al lavoro con mister Vullo Nuovo rinforzo | preso Haruna

A distanza di appena 43 giorni dal trionfo nei playoff nella gara di ritorno a Vimercate contro il SandonĂ valso il ritorno in serie D, riprende l’attivitĂ dell’ Ac Leon che lunedì pomeriggio ha cominciato gli allenamenti agli ordini di mister Vullo per preparare la nuova stagione. Un mese e mezzo scarso in cui sono successe tantissime cose, oltre all’adeguamento della rosa – che attualmente conta 26 elementi compresi gli aggregati - per ben figurare nella categoria superiore. Le ultime ore che hanno preceduto il raduno alla Leon Arena sono state caratterizzate da altre novitĂ di mercato. Su tutte quella che riguarda l’ingaggio del centrocampista centrale classe 2000 di origini nigeriane Adamu Haruna (foto) che nella passata stagione, ancora in serie D, ha totalizzato 30 presenze e 3 reti con la casacca del San Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: leon - mister - vullo - lavoro

Continuità tecnica per Club Milano e Sangiuliano City. Mentre in Eccellenza, il Legnano ritrova Corio e Pellini. La ’Cenerentola’ Leon si affida a mister Vullo - LEGNANO (Milano) Nuova stagione al via tra ambizioni di far bene e programmazione per una piazza storica come il Legnano, che per il prossimo campionato d’Eccellenza ha riconfermato mister Gianluca Porro e messo a segno già importanti colpi di mercato.

L'estate dei Mister. Con la moglie Ilaria, in vacanza a Castelsardo, mister Simone Fumasoli si è ritemprato pensando anche alle possibilità sociali che offre il calcio: "E ti assicuro che la voglia di ricominciare è tanta, il bello del calcio è la possibilità di conoscer Vai su Facebook

Leon al lavoro con mister Vullo. Nuovo rinforzo: preso Haruna; Calcio, Serie D: Leon Vimercate cambia tutto, addio a Ghidelli e panchina a Vullo.

Alla Leon inizia l’era Vullo: "C’è tanto lavoro da fare" - Alla Leon inizia l’era Vullo: "C’è tanto lavoro da fare" Calcio Serie D, la società ha scelto il tecnico dopo l’allontanamento di Ghidelli. Come scrive ilgiorno.it

Leon nel segno di Vullo. Le scelte del nuovo tecnico - Calcio Serie D, dopo la promozione dal mercato arriva il difensore Guarino. Da msn.com