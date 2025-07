Lena Dunham e Natalie Portman | le riprese di Good Sex rivelano la loro complicità

Dall'inizio di luglio si moltiplicano le foto delle due donne per le strade di New York. Le riprese di Good Sex, diretto da Lena Dunham, sembrano procedere bene e di buon umore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lena Dunham e Natalie Portman: le riprese di Good Sex rivelano la loro complicitĂ

