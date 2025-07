L’Empoli dialoga col Sassuolo per l’attaccante Nicholas Pierini

Tra una settimana si troveranno di fronte al Castellani per un’amichevole, l’ultima degli azzurri prima del debutto in Coppa Italia a Ferragosto, ma intanto Empoli e Sassuolo stanno dialogando costantemente fuori dal campo di gioco. Il motivo? Il calcio mercato. Il club emiliano è tra quelli interessati al giovane difensore georgiano Saba Goglichidze, ultimo prezzo pregiato della vetrina azzurra, mentre negli ultimi giorni è l’Empoli ad aver messo nel mirino due giocatori del team neroverde. Dopo il difensore olandese Cas Odenthal (classe 2000), adesso le attenzioni del ds Gemmi si sono spostate sull’esperto attaccante esterno Nicholas Pierini (nella foto) (‘98). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Empoli “dialoga“ col Sassuolo per l’attaccante. Nicholas Pierini

